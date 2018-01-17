Шварцман вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Аргентинский теннисист Диего Шварцман (24) вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв представителя Норвегии Каспера Рууда (Q) со счётом 6:4, 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 59 минут. Диего 6 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии Шварцман поспорит с победителем матча Александр Долгополов (Украина) — Мэттью Эбден (Австралия).