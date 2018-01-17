Видеообзор матча Касаткина — Линетт на Открытом чемпионате Австралии

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях проиграв представительнице Польши Магде Линетт со счётом 6:7 (4:7), 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты. Дарья трижды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и взяла 4 гейма на подаче соперницы. На счету Магды 1 эйс, 3 двойные ошибки и 6 брейков.

Видеообзор прошедшей встречи доступен на «Чемпионате».

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января.