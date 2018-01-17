Свитолина: медицинский тайм-аут Синяковой помог мне настроиться на третий сет

Украинка Элина Свитолина после победы над чешкой Катержиной Синяковой во втором круге Открытого чемпионата Австралии призналась, что медицинский тайм-аут, взятый соперницей, помог ей добиться успеха.

«Медицинский тайм-аут соперницы не сбил, а даже немножко помог, потому что я смогла лучше настроиться на третий сет. Сейчас буду восстанавливаться и готовиться к матчу с Костюк. Думаю, это будет интересный матч, особенно для украинских болельщиков», — сказала Свитолина.

Посмотреть интервью со Свитолиной можно на «Чемпионате».