Карлович — самый возрастной участник третьего круга Australian Open за 40 лет

Хорват Иво Карлович во втором круге Открытого чемпионата Австралии переиграл японца Юити Сугиту со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 7:5, 4:6, 12:10. Таким образом, 38-летний уроженец Загреба станет самым возрастным участником третьего круга Australian Open с 1978 года, когда до этой стадии турнира дошёл 44-летний австралиец Кен Розуолл.

За выход в 1/8 финала соревнований Карлович, занимающий 89-е место в рейтинге АТР, поспорит с итальянцем Андреасом Сеппи, который во втором круге переиграл японца Йосихито Нисиоку.