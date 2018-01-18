Шарапова: я хочу оценить свой нынешний уровень в матче с Кербер

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала свою победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой во втором круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:1, 7:6 (7:4).

“На корте поначалу было тепло. Постепенно становилось всё жарче. Мне нравится выходить на корт пораньше. Думаю, именно в таких условиях я и тренировалась, хотя так жарко не было. Несмотря на то что я проснулась рано, была готова к игре и здорово начала матч. Это было отлично.

Севастова никогда не сдаётся и достаёт много мячей. В предыдущих матчах с ней у меня из-за этого возникали проблемы. Я осталась довольна тем, как агрессивно играла сегодня. Я действовала стабильно, но была готова выходить вперёд. Я отлично действовала у сетки и выполняла прекрасные удары с лёта. Я много работаю над этим и действительно смогла прибавить.

Во втором сете возникли трудности, но я с ними справилась. Я смогла победить в двух сетах, что не удалось в концовке минувшего сезона. Думаю, это прогресс.

Я прибыла на турнир, занимая место около 50-го в рейтинге, и понимала, что мне будут противостоять сеяные игроки уже в стартовых раундах. Так получается, что следующей будет Кербер. Но, как я уже говорила, жду именно таких матчей. Я хочу играть с такими соперницами, бывшими победительницами турниров «Большого шлема». Она добивалась успеха здесь, играя в таких условиях на этих кортах. Я хочу оценить свой нынешний уровень в такой встрече», — цитирует Шарапову официальный сайт турнира.