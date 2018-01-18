Конта: я расстроена поражением от Перы, но не думаю, что это большая катастрофа

Британка Йоханна Конта прокомментировала свою победу от американки Бернарды Перы во втором круге Australian Open со счётом 4:6, 5:7.

«Думаю, этот матч состоял из двух частей. Соперница играла с большим вдохновением на протяжении всей встречи, а в начале игры я не смогла использовать свои возможности, чтобы захватить инициативу. Я не смогла войти в игру.

Пера играла отлично. Я же действовала не так, как хотелось бы. В ряде розыгрышей я сыграла мощно, но в целом я не очень уверенно действовала на подаче и приёме. Наверное, я не смогла должным образом адаптироваться.

Я расстроена, но не думаю, что это большая катастрофа. На каждом турнире я стараюсь дойти до конца, поэтому определённо не хотела отправляться домой так рано.

Пера — отличная теннисистка. Она выполняет чистые и мощные удары. Также она хорошо использует то, что является левшой. Стоит отдать ей должное. Она сохраняла спокойствие, действовала методично до конца матча. В таких обстоятельствах она справилась здорово», — цитирует Конту официальный сайт турнира.