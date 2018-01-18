Федерер превзошёл достижение Коннорса

Вторая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, во втором круге Открытого чемпионата Австралии победил немца Яна-Леннарда Штруффа со счётом 6:4, 6:4, 7:6 (7:4). 36-летний уроженец Базеля дошёл до третьего круга первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» в 19-й раз кряду. Он ещё ни разу не оступался на более ранней стадии.

Таким образом, Федерер стал единоличным лидером по количеству участия в матчах третьего круга на турнире «Большого шлема». Американец Джимми Коннорс 18 раз доходил до третьего раунда US Open.