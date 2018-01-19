Кудрявцева и Крайчек потерпели поражение во втором круге AO-2018 в паре

Россиянка Алла Кудрявцева и представительница Нидерландов Михаэлла Крайчек не смогли пробиться в третий круг Australian Open в парном разряде. В матче второго раунда Алла и Михаэлла уступили паре Чань Хаочин (Китайский Тайбэй)/Катарина Среботник (Словения) (14) со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (2:7).

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. Кудрявцева и Крайчекподали 9 эйсов, заработали 37 виннеров, совершили 10 двойных ошибок и реализовали 2 брейк-пойнта из 5. На счету Чань Хаочин и Среботник 2 эйса, 26 виннеров, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В четвертьфинале Чань Хаочин и Среботник сыграют с первой сеяной парой Чань Юнжань (Китайский Тайбэй)/Андреа Главачкова (Чехия) (1).