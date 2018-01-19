Эдмунд: так жарко на моих матчах ещё не было

Британец Кайл Эдмунд прокомментировал свою победу над грузином Николозом Басилашвили в третьем круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 7:6 (7:0), 3:6, 4:6, 6:0, 7:5.

«Ощущения очень приятные. Я устал, но здорово, что мне удалось победить в столь непростых условиях как в физическом, так и в психологическом плане. Я выиграл ещё один пятисетовый поединок — это хорошо. Так что позитивных моментов немало. Но, конечно, я устал. В таком матче ты тратишь очень много сил и просто стараешься бороться. Жара просто выкачивает энергию из тебя.

Это был один из самых сложных матчей для меня. Да, я проводил и более долгие поединки. С Андерсоном мы играли более четырёх часов. Но сегодня было тяжело. Так жарко на моих матчах ещё не было. Я не знаю, какая была температура, но говорят, что гораздо выше 40 градусов. Я просто рад, что пробился дальше. Это очень важная победа с психологической точки зрения.

В любом случае мой следующий матч также будет непростым. Мне будет противостоять соперник, который также уже выиграл три встречи. Но в итоге всё начинается заново, и история личных встреч значения не имеет. Вы видели, что уже много сеяных игроков вылетели. Мне нужно будет хорошо подготовиться к этой битве», — цитирует Эдмунда официальный сайт турнира.

За выход в четвертьфинал Эдмунд поспорит с победителем матча Андреас Сеппи (Италия) — Иво Карлович (Хорватия).