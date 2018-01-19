Надаль отдал всего 5 геймов Джумхуру в третьем круге Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль (1) вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх сетах обыграв боснийца Дамира Джумхура (28) со счётом 6:1, 6:3, 6:1. Матч продолжался 1 час 52 минуты. Уроженец Манакора 4 раза подал навылет и реализовал 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету Дамира 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния

текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Джумхур на Australian Open.

За выход в четвертьфинал Надаль поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом (24).