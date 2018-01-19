Поражение Рублёва, победа Надаля — в обзоре третьего круга Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, проиграв представителю Болгарии Григору Димитрову со счётом 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.

Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль прошёл в 1/8 финала, в трёх партиях обыграв боснийца Дамира Джумхура со счётом 6:1, 6:3, 6:1.

Видеообзоры этих и других противостояний третьего круга Открытого чемпионата Австралии доступны на «Чемпионате».

Первый турнир «Большого шлема» 2018 года завершится 28 января.