Контавейт: ощущения после победы над Остапенко прекрасные

Эстонка Анетт Контавейт прокомментировала победу над чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017 латвийкой Еленой Остапенко в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии — 2018.



«Что чувствую, одержав победу над игроком топ-10? Прекрасные ощущения. Что ещё сказать? Конечно, я очень рада успеху. Была тяжёлая, упорная битва, и я очень рада, что победила. Соперница играла здорово, агрессивно. Мне было сложно держать подачу. Я прикладывала силы, чтобы идти с ней на равных, и билась за каждое очко. В концовке третьего сета мне удалось выиграть упорный гейм и повести со счётом 4:3. Это придало мне уверенности.



Зрители вели себя замечательно. Не сравнивала, за кого они болеют больше — за меня или за неё. Атмосфера была отличной, и я чувствовала их поддержку», — цитирует Контавейт официальный сайт турнира.