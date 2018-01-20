Россиянка Фрайман с победы стартовала на юниорском Australian Open

Россиянка Дарья Фрайман в первом круге юниорского Открытого чемпионата Австралии победила местную теннисистку Зару Бранкович со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 24 минуты. Дарья сделала 2 эйса, 5 двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 и проиграла 3 гейма на своей подаче.

Следующей оппоненткой Фрайман станет японка Химено Сакацуме, переигравшая третью сеяную швейцарку Симону Волтерт со счётом 6:4, 6:2.

В турнире девушек также выступают россиянки Алина Чараева и Камилла Рахимова (16).