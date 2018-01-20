Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Кербер на Australian Open

Россиянка Мария Шарапова в третьем круге Открытого чемпионата Австралии сыграет с немкой Анжеликой Кербер (21). Поединок начнётся приблизительно в 11:00 по московскому времени. В очном противостоянии впереди Мария со счётом 4-3.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Кербер занимает 16-е место в рейтинге WТА, а Шарапова является 48-й ракеткой мира. Победительница этого матча за выход в четвертьфинал поспорит либо с польской Агнешкой Радваньской, либо с Се Шувэй из Тайваня.