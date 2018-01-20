Осака стала соперницей Халеп по 4-му кругу Открытого чемпионата Австралии

Японка Наоми Осака в третьем круге Открытого чемпионата Австралии уверенно переиграла местную теннисистку Эшли Барти (18) со счётом 6:4, 6:2. Поединок продолжался 1 час 13 минут. 20-летняя уроженка Осаки, занимающая 68-е место в рейтинге WТА, 12 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки, реализовала все 3 брейк-пойнта, не проиграла ни гейма на своей подаче и заработала 24 виннера против 13 у соперницы.

Следующей оппоненткой Осаки станет румынка Симона Халеп (1), одолевшая американку Лорен Дэвис.