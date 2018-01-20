Чхун Хён в пяти сетах одолел А. Зверева в 3-м круге Australian Open

Кореец Чхун Хён в третьем круге Australian Open одержал волевую победу над немцем Александром Зверевым (4). Поединок продолжался 3 часа 22 минуты и завершился со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3, 6:0 в пользу 21-летнего уроженца Сувона, занимающего 59-е место в рейтинге АТР. Чхун Хён реализовал 4 брейк-пойнта из 10, проиграв 3 гейма на своей подаче.

В первом в карьере матче четвёртого круга турнира серии «Большого шлема» Чхун Хён встретится либо с сербом Новаком Джоковичем (14), либо с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом (21).