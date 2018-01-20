Текстовая онлайн трансляция матча Федерер — Гаске в 3-м круге Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер (2) в третьем круге Australian Open сыграет с французом Ришаром Гаске (29). Поединок начнётся ориентировочно в 13:30 по московскому времени. 36-летний уроженец Базеля выиграл 17 из 19 предыдущих встреч с Гаске.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Федерер располагается на второй позиции в рейтинге АТР, а Гаске является 31-й ракеткой мира. В четвёртом круге лучший игрок этого матча встретится с венгром Мартоном Фучовичем, одолевшим аргентинца Николаса Киккера.