Кис уверенно обыграла Гарсию и вышла в четвертьфинал Australian Open

Американка Мэдисон Кис (17) вышла в четвертьфинал Australian Open — 2018. В матче четвёртого круга она уверенно обыграла француженку Каролин Гарсию (8) — 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 68 минут. Кис подала навылет 9 раз, заработала 32 виннера, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Гарсии 1 эйс, 9 виннеров, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

За место в полуфинале Открытого чемпионата Австралии Кис сразится с победительницей пары Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Анжелика Кербер (Германия, 21).