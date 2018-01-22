Победы Халеп, Плишковой, Кис и Кербер — в обзоре 4-го круга Australian Open

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (6) вышла в четвертьфинал Australian Open. В матче 1/8 финала Плишкова со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2 в трёх партиях переиграла соотечественницу — Барбору Стрыцову (20).

За выход в полуфинал Плишкова сразится с первой ракеткой мира — румынкой Симоной Халеп (1), которая в двух партиях обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 6:3, 6:2.

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер (21) пробилась в четвертьфинал Australian Open, добыв волевую победу над представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 4:6, 7:5, 6:2.

За выход в полуфинал Кербер поспорит с американской теннисисткой Мэдисон Кис (17), которая уверенно обыграла француженку Каролин Гарсию (8) — 6:3, 6:2.

Видеообзор прошедших матчей Открытого чемпионата Австралии доступен на «Чемпионате».