Чхун Хён: если я обыгрываю теннисиста топ-уровня, то никогда не устаю

Представитель Южной Кореи Чхун Хён прокомментировал свою победу над американцем Теннисом Сандгреном в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. За выход в финал он поспорит с победителем противостояния Роджер Федерер (Швейцария) — Томаш Бердых (Чехия).

«Это был очень тяжёлый матч, потому что он начинался в 13:00. Мы знаем, как играть друг с другом, так как недавно встречались в Окленде. Я старался сохранять концентрацию и наслаждаться игрой. Это стало ключом к успеху.

В последнем гейме всё сложилось воедино. Я думал: если я выиграю ещё одно очко, то сотворю историю в Корее. Но я сохранял спокойствие, так как матч ещё не закончился.

После матча с Джоковичем я не ощущал усталости, потому что победил. Если я обыгрываю теннисиста топ-уровня, то никогда не устаю. Я просто очень рад.

Я стараюсь работать над игрой у сетки. В межсезонье уделил этому много времени. Если я выхожу к сетке, то могу сохранить больше энергии.

Конечно, я удивлён, что прошёл так далеко, обыграв Сашу, Новака и других отличных теннисистов. Я никогда раньше не играл на второй неделе турнира «Большого шлема», так что это сюрприз. Федерер и Бердых — прекрасные теннисисты. Я не знаю, кто победит. В любом случае мне нужно будет сыграть как можно лучше», — цитирует Чхун Хёна официальный сайт турнира.