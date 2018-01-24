Нисикори проиграл Новикову в своём первом матче в 2018 году

Японец Кей Нисикори, получивший первый номер посева на турнире серии «челленджер» в Ньюпорт-Бич, не сумел пробиться во второй круг, проиграв американцу Деннису Новикову со счётом 3:6, 6:3, 4:6. Матч продолжался 1 час 47 минут. Кей 7 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

Ранее Нисикори, не выходивший на корт из-за травмы с турнира в Монреале в августе, снялся с соревнований в Брисбене и Сиднее, а также с Australian Open.