Южный в двух сетах проиграл Сахарову на челленджере во Франции

Россиянин Михаил Южный (1) не смог пробиться в четвертьфинал челленджера в Ренне (Франция), уступив местному теннисисту российского происхождения Глебу Сахарову со счётом 4:6, 1:6. Отметим, что Южный вёл в первой партии — 4:2, а в третьем и пятом геймах у него было шесть брейк-пойнтов на второй брейк.



Поединок продолжался 1 час 31 минуту. Сахаров сделал 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и 4 раза взял подачу соперника. На счету Южного 4 подачи навылет, 3 двойные и 1 брейк.



В четвертьфинале Сахаров сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом (7), который нанёс поражение итальянцу Симоне Болелли — 7:5, 6:3.