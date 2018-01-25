Дмитриева: Федерер сильнее, но всех возможностей Чхун Хёна мы ещё не знаем

Известный телекомментатор, советская теннисистка Анна Дмитриева прокомментировала победу хорвата Марина Чилича над британцем Кайлом Эдмундом в полуфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:2 и поделилась ожиданиями от встречи швейцарца Роджера Федерера с представителем Южной Кореи Чхун Хёном.

«В полуфинале Марин Чилич – Кайл Эдмунд было преимущество первого. Оно сказывалось в уверенности, даже когда шла равная игра. Чилич сильнее по классу на данный момент. Хотелось бы, чтобы была борьба, но Эдмунд пока ещё был обречён в этом матче. С другой стороны, для него выход в полуфинал – большой успех. На большее Кайл ещё не готов.



Мои ожидания от завтрашнего полуфинала Роджер Федерер — Чхун Хён? Загадка для всех – как поведёт себя Хён в игре против Федерера. Ведь Роджер – самый искушённый игрок и интересный тактик. Он меняет свои тактики по ходу борьбы и не будет играть в один и тот же теннис. Будет любопытный матч. Конечно, швейцарец сильнее, но мы пока что не знаем до конца возможностей южнокорейца", — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.