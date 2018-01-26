Бабош: Кристина, играть в паре с тобой — это удивительно

Венгерская теннисистка Тимя Бабош поделилась впечатлениями после победы на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде. В финале она в дуэте с француженкой Кристиной Младенович обыграла россиянок Екатерину Макарову и Елену Веснину со счётом 6:4, 6:3.

«После двухлетней паузы мы вновь стали играть в паре. И возобновить совместные выступления с победы в Австралии — это невероятное ощущение. Я плакала. Играть в паре с тобой — это удивительно.

Нам помог боевой дух и дружба. Мы не очень хорошо начали матч. На старте встречи было несколько сложных моментов. Но мы сохраняли позитивный настрой и помогали друг другу. По отдельности мы также были хороши, но, думаю, в паре мы сильнее всего. Я всегда демонстрировала свой лучший теннис в дуэте с Кристиной», — приводит слова Бабош с церемонии награждения официальный сайт тура.