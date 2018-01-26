Младенович: нет причины, почему бы и в одиночном разряде всё не наладилось бы

Француженка Кристина Младенович поделилась впечатлениями от победы на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде. В финале она в дуэте с венгеркой Тимей Бабош обыграла россиянок Екатерину Макарову и Елену Веснину со счётом 6:4, 6:3.

«Как я могу это описать? Это титул, завоёванный на турнире «Большого шлема», который войдёт в число моих трофеев в карьере. Описать это невозможно. Так много эмоций. Это просто великолепно. Когда случается такой момент, то понимаешь, что нет причины, почему бы у меня и в одиночном разряде всё не наладилось бы. Конечно, я получила большой заряд уверенности и позитива», — цитирует Младенович официальный сайт тура.

В одиночном разряде Кристина потерпела 15 поражений подряд.