Федерер — третий игрок в Открытой эре, победивший на четырёх ТБШ после 30 лет

Швейцарец Роджер Федерер стал третьим теннисистом в Открытой эре, которому удалось выиграть четыре турнира «Большого шлема» после 30 лет. Роджер отметил свой юбилей 8 августа 2011 года и с тех пор победил на Уимблдоне-2012 (в финале обыграл Энди Маррея), Australian Open — 2017 (в финале обыграл Рафаэля Надаля), Уимблдоне-2017 и Australian Open — 2018 (в обоих финалах обыграл Марина Чилича).



До Федерера по 4 Мэйджора после 30 лет в Открытую эру выигрывали два австралийца: Род Лэйвер (все 4 «Шлема» в 1969 году) и Кен Роузволл («Ролан Гаррос» — 1968, US Open — 1970, Australian Open в 1971 и 1972 годах).



Кроме того, Роджер стал вторым (после Роузволла), кому удалось завоевать три трофея на турнирах «Большого шлема» после 35 лет. Соответственно, ещё один титул позволит ему побить оба этих рекорда.