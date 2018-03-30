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Зверев пробился в полуфинал турнира в Майами, обыграв Чорича

Зверев пробился в полуфинал турнира в Майами, обыграв Чорича
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев (4) в четвертьфинале мужского турнира в Майами оказался сильнее хорвата Борны Чорича (29). Встреча продолжалась 1 час 24 минуты 25 секунд и завершилась в двух сетах с одинаковым счётом – 6:4, 6:4.

Зверев 6 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. Чорич, в свою очередь, записал в актив 2 эйса и выиграл 6 брейк-пойнтов.

В полуфинале Александр Зверев встретится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (16), который в другом четвертьфинале обыграл южноафриканца Кевина Андерсона (6) со счётом 6:4, 5:7, 7:6.

Майами (м) 2018. 1/4 финала
30 марта 2018 года, пятница. 03:25 МСК
Александр
Зверев
Борна
Чорич
6:4 6:4
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