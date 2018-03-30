Зверев пробился в полуфинал турнира в Майами, обыграв Чорича

Немецкий теннисист Александр Зверев (4) в четвертьфинале мужского турнира в Майами оказался сильнее хорвата Борны Чорича (29). Встреча продолжалась 1 час 24 минуты 25 секунд и завершилась в двух сетах с одинаковым счётом – 6:4, 6:4.

Зверев 6 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. Чорич, в свою очередь, записал в актив 2 эйса и выиграл 6 брейк-пойнтов.

В полуфинале Александр Зверев встретится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (16), который в другом четвертьфинале обыграл южноафриканца Кевина Андерсона (6) со счётом 6:4, 5:7, 7:6.