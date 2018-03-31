Александр Зверев вышел в финал «Мастерса» в Майами

Немецкий теннисист Александр Зверев (4) вышел в финал турнира категории «Мастерс 1000» в Майами, обыграв представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту (16) в двух сетах со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

Поединок продолжался 1 час 29 минут. За это время Александр Зверев реализовал 2 брейк-пойнта из 4, не позволив сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. Также Зверев, занимающий пятое место в рейтинге ATP, сделал 10 эйсов и допустил 2 двойных ошибки. Карреньо-Буста трижды подал навылет и допустил 3 двойные ошибки.

В финале Александр Зверев сыграет с американцем Джоном Иснером (14).