Видеообзор полуфинала Карреньо-Буста — А. Зверев в Майами

Немец Александр Зверев (4) в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Майами переиграл испанца Пабло Карреньо-Бусту (16) со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 28 минут. 20-летний уроженец Гамбурга, занимающий пятое место в рейтинге АТР, 10 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки, не позволил оппоненту создать ни одного брейк-пойнта и выиграл 2 гейма на подаче Пабло.

За титул Зверев поспорит с американцем Джоном Иснером (14).

Посмотреть видеообзор матча Карреньо-Буста — Зверев можно на «Чемпионате».