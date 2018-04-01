Хачанов: нам очень понравилось играть с братьями Брайан

Россиянин Карен Хачанов прокомментировал поражение от американских братьев-близнецов Боба и Майка Брайанов в парном финале турнира категории «Мастерс 1000» в Майами, где он выступал вместе с Андреем Рублёвым. Американцы взяли верх со счётом 4:6, 7:6 (7:5), [10:4].



«Когда нам было по 10 лет, мы смотрели их матчи. Они были лучшими, выигрывали всё. И сейчас они по-прежнему одни их лучших, они в хорошей форме. Нам правда понравилось играть с ними. Поздравляю с заслуженной победой», — приводит слова Хачанова официальный сайт ATP.