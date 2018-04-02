Барти выступит на травяном турнире в Ноттингеме

Австралийская теннисистка Эшли Барти подтвердила, что примет участие в турнире категории International в Ноттингеме (Великобритания).



«Я очень рада, что начну новый травяной сезон в Ноттингеме. На британских кортах мне удаётся чувствовать себя как дома. Я всегда получаю удовольствие от выступления в Ноттингеме», — приводит слова Барти официальный сайт WTA.



Турнир в Ноттингеме пройдёт с 9 по 17 июня. Его призовой фонд составит $ 226 750. В прошлом сезоне Барти дошла на этих соревнованиях до четвертьфинала, где уступила британке Йоханне Конте.

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