Шарапова сфотографировалась со своим отцом и Мирным в академии Боллетьери

Россиянка Мария Шарапова выложила фотографию с Ником Боллетьери, в академии которого она тренировалась в детстве, а также во время дисквалификации из-за мельдония. Помимо Шараповой и Боллетьери, на фото белорусский теннисист Максим Мирный и отец Марии, Юрий. Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Шараповой.



«Утром Ник рассказал нам, что в 1957 году зарабатывал $ 3,75 в час. Сейчас он берёт $ 900 за один час, но я выпросила скидку», — написала Мария.

Ближайшим турниром Шараповой должен стать Штутгарт, где она год назад провела свои первые официальные матчи после дисквалификации.