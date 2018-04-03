Доулхайд одержала волевую победу над Ларссон и сыграет с Севастовой в Чарльстоне

В последнем матче дня на турнире категории Premier в Чарльстоне (США) в одиночном разряде американка Кэролайн Доулхайд (Q) одержала волевую победу над шведкой Юханной Ларссон — 5:7, 6:0, 6:4.



Поединок продолжался 2 часа 16 минут. Доулхайд выполнила 5 подач навылет, допустила 9 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Ларссон 4 эйса, 8 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.



Соперницей Доулхайд по второму кругу станет латвийка Анастасия Севастова (8), пропускавшая первый раунд за счёт попадания в первую восьмёрку посева.