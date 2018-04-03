Первой соперницей Бабош на турнире в Монтеррее будет Бузкова

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Монтеррее. В частности, представительница Чехии Мари Бузкова (Q) в первом круге сыграет с венгеркой Тимей Бабош (4).
Монтеррей. Женщины. Распределение победительниц квалификации по основной сетке
Валентини Грамматикопулу (Греция, Q) — Яна Фетт (Хорватия).
Стефани Фёгель (Швейцария, SR) — Далила Якупович (Словения, Q).
Мари Бузкова (Чехия, Q) — Тимя Бабош (Венгрия, 4).
Юсью Арконада (США, Q) — Ана-София Санчес (Мексика, WC).
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