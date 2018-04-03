Конта: люблю грунтовый сезон. Мы вернёмся в Европу, и это здорово

Британка Йоханна Конта оценила своё выступление на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами и поделилась ожиданиями от старта грунтового сезона.

«Конечно, мне хотелось подольше остаться на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. Но в первом раунде в Индиан-Уэлле мне досталась непростая соперница. Тем не менее это помогло мне подготовиться к выступлению в Майами. Там я сыграла лучше и проиграла великой чемпионке. Я постаралась найти позитивные моменты в своём выступлении.

Я играла в квалификации турнира в Чарльстоне много лет назад и почти ничего не помню. Я приехала сюда в прошлом году, но сыграть не смогла. Мне нравится город. Здесь есть много мест для прогулок, отличные рестораны. Я очень рада началу серии грунтовых турниров, люблю эту часть сезона. Мы наконец вернёмся в Европу, и это здорово", — сказала Конта в интервью официальному каналу WTA.