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Хаддад-Майя снялась по ходу матча с Арруабаррена-Весино в Чарльстоне

Хаддад-Майя снялась по ходу матча с Арруабаррена-Весино в Чарльстоне
Теннис / WTA

Испанка Лара Арруабаррена-Весино стала участницей второго круга турнира категории Premier в Чарльстоне (США), пройдя представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю — 4:6, 7:6 (8:6), 1:0, отказ. На тай-брейке у Хаддад-Майи был один матчбол на своей подаче.

Теннисистки успели провести на корте 2 часа 2 минуты. Лара выполнила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала оба брейк-пойнта. На счету Беатрис 3 подачи навылет, 5 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В другом матче дня американка Кристи Эрим Анн обыграла австралийку Саманту Стосур — 6:2, 6:4. Её следующей соперницей станет немка Юлия Гёргес (5). Арруабаррена-Весино сыграет с американкой Мэдисон Кис (7).

Чарльстон 2018. 1-й круг
03 апреля 2018 года, вторник. 18:00 МСК
Беатрис
Хаддад-Майя
Лара
Арруабаррена
6:4 6:7 0:1 Rt
Чарльстон 2018. 1-й круг
03 апреля 2018 года, вторник. 18:30 МСК
Кристи Эрим
Анн
Саманта
Стосур
6:2 6:4
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