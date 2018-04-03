Хаддад-Майя снялась по ходу матча с Арруабаррена-Весино в Чарльстоне

Испанка Лара Арруабаррена-Весино стала участницей второго круга турнира категории Premier в Чарльстоне (США), пройдя представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю — 4:6, 7:6 (8:6), 1:0, отказ. На тай-брейке у Хаддад-Майи был один матчбол на своей подаче.



Теннисистки успели провести на корте 2 часа 2 минуты. Лара выполнила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала оба брейк-пойнта. На счету Беатрис 3 подачи навылет, 5 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.



В другом матче дня американка Кристи Эрим Анн обыграла австралийку Саманту Стосур — 6:2, 6:4. Её следующей соперницей станет немка Юлия Гёргес (5). Арруабаррена-Весино сыграет с американкой Мэдисон Кис (7).