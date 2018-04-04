Гарсия: я двигалась немного лучше соперницы и делала меньше ошибок

Француженка Каролин Гарсия, первая сеяная на турнире в Чарльстоне, прокомментировала свою победу над американкой Варварой Лепченко (6:2, 6:3).



«Концовка матча была непростой. Было очень ветрено, так что было сложно ловить ритм ударов, но я довольна своим первым матчем на грунте в сезоне. Я двигалась немного лучше соперницы, делала меньше ошибок. А на двух брейк-пойнтах в последнем гейме мне помогла подача. У нас было немало упорных геймов, и в важные моменты мне удавалось действовать чуть агрессивнее, чем она.



Конечно, приятно быть первой сеяной, но в целом это не особенно важно. Я просто стараюсь хорошо играть и получать удовольствие на корте», — приводит слова Гарсии официальный сайт WTA.