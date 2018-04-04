Мугуруса вышла в третий круг турнира в Монтеррее

Испанка Гарбинье Мугуруса (1) вышла в третий круг турнира в Монтеррее (Мексика), отдав всего 2 гейма в матче с мексиканкой Ренатой Сарасуа (WC) — 6:1, 6:1.

Поединок продолжался 49 минут. За это время Мугуруса реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. Сарасуа взяла 1 гейм на подаче испанки.

Следующей соперницей Мугурусы станет американка Элисон Риске.

В других встречах второго круга венгерка Тимя Бабош победила чешку Мари Бузкову со счётом 6:3, 6:4, а американка Даниэль Коллинз была сильнее колумбийки Марианы Дуке-Мариньо — 6:1, 6:3.