Мугуруса: наконец-то мне удалось выиграть матч в Монтеррее!

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями от победы на старте турнира в Монтеррее (Мексика) над представительницей Мексики Ренатой Сарасуа со счётом 6:1, 6:1.

«Я очень рада победе. Я в третий раз играю здесь и ранее выступала не очень хорошо. Наконец-то мне удалось выиграть матч в Монтеррее! Играть с местной звездой было необычно, но я рада, что могу встречаться с новыми соперницами. Я просто концентрируюсь на том, что должна делать на корте», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WTA-тура.

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