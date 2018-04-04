Надаль, Феррер и Бругера посетили больницу в Валенсии

Члены испанской сборной по теннису в преддверии четвертьфинала Кубка Дэвиса против сборной Германии посетили больницу в Валенсии. Спортсмены зашли в педиатрическое отделение, чтобы пообщаться и пофотографироваться с детьми. Руководство госпиталя поблагодарило теннисистов за визит в «Твиттере».

В акции приняли участие капитан сборной Испании Серхи Бругера, первая ракетка мира Рафаэль Надаль и член сборной Давид Феррер. Сотрудники больницы пожелали спортсменам удачи в матче с Германией.

Запись можно посмотреть в «твиттере» клиники GVA.

Надаль не принимал участия в официальных матчах с турнира в Австралии. Тогда испанец отказался от продолжения борьбы в четвертьфинале с Марином Чиличем из-за травмы. Несмотря на пропуск части сезона, Надаль в обновлённом рейтинге ATP вернулся на первое место.