Кубек: в составе сборной Австрии заменить Тима не сможет никто

Капитан сборной Австрии Штефан Кубек поделился ожиданиями от матча первой европейско-африканской группы Кубка Дэвиса с командой России. Игры пройдут 6-7 апреля на московской Малой спортивной арене «Лужники».

«Нас ожидает матч против тяжёлых соперников. Три игрока команды противника входят в топ-50, ещё один входит в топ-100. Из нашей команды никого даже в сотне нет. Но шанс победить есть всегда, хоть и не очень большой. Нужно зацепиться за один матч, и это вдохновит всю команду на дальнейшие успехи.

Доминика Тима никто не сможет заменить в составе нашей команды и взять на себя роль лидера. Всё-таки, он игрок топ-10. Но я очень рад, что в нашей команде есть опытный Юрген Мельцер. Он много раз принимал участие в Кубке Дэвиса.

В сложившейся ситуации новый формат матчей Кубка Дэвиса, который теперь состоит из трёх сетов, выгоднее для сборной Австрии. Если игрок в рейтинге отстаёт на 100 позиций от своего соперника, ему легче одержать над ним победу в трёх сетах, чем в более затяжном пятисетовом матче", — передаёт слова Кубека корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.