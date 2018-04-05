Севастова вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Теннисистка из Латвии Анастасия Севастова пробилась в четвертьфинал турнира категории Premier в Чарльстоне. В третьем круге 8-я ракетка соревнований одолела представительницу Австралии Эшли Барти (9) со счётом 6:3, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час и 5 минут. Севастова допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Барти 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. Ни Севастовой, ни Барти не удалось отметиться подачами навылет.



За выход в полуфинал Севастова поспорит с победительницей матча Елена Веснина (Россия, 16) – Кристина Плишкова (Чехия).

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.