Гёргес: поражения могут быть болезненными, но они полезнее лёгких побед

Немка Юлия Гёргес поделилась впечатлениями от победы над японкой Наоми Осакой в третьем круге турнира в Чарльстоне со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

«Думаю, иногда ты больше учишься на поражениях, чем на победах. Особенно если сравнивать с моим вчерашним матчем, когда я почти вылетела из турнира, но всё же нашла путь к победе. Думаю, подобные игры помогают тебе больше, чем победы 6:2, 6:2. Поражения могут идти на пользу. Они могут быть болезненными, но помогают больше, чем лёгкие победы.

Мне нужно было время, чтобы наладить работу ног и адаптироваться к темпу матча. К тому же сегодня было прохладнее. Я рада, что создавала возможности на приёме и старалась действовать разнообразно", — цитирует Гёргес официальный сайт тура.