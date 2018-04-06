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А. Зверев победил Феррера в рамках четвертьфинала Кубка Дэвиса

А. Зверев победил Феррера в рамках четвертьфинала Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса

Александр Зверев вывел вперёд сборную Германии в противостоянии с командой Испании в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Он в трёх сетах обыграл Давида Феррера со счётом 6:4, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут. Александр 4 раза подал навылет, активно выиграл 27 очков и совершил 38 невынужденных ошибок. На счету Давида ни одного эйса, 14 виннеров и 38 ошибок.

Позднее на корт выйдут испанец Рафаэль Надаль и немец Филипп Кольшрайбер.

Кубок Дэвиса. Четвертьфинал
Испания — Германия — 0-1.

Кубок Дэвиса. Мировая группа 2018. 1/4 финала
06 апреля 2018 года, пятница. 12:45 МСК
Давид
Феррер
Александр
Зверев
4:6 2:6 2:6
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