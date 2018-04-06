А. Зверев победил Феррера в рамках четвертьфинала Кубка Дэвиса

Александр Зверев вывел вперёд сборную Германии в противостоянии с командой Испании в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Он в трёх сетах обыграл Давида Феррера со счётом 6:4, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут. Александр 4 раза подал навылет, активно выиграл 27 очков и совершил 38 невынужденных ошибок. На счету Давида ни одного эйса, 14 виннеров и 38 ошибок.

Позднее на корт выйдут испанец Рафаэль Надаль и немец Филипп Кольшрайбер.

Кубок Дэвиса. Четвертьфинал

Испания — Германия — 0-1.