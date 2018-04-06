Пуи вывел вперёд сборную Франции в матче с Италией в КД, одолев Сеппи

Люка Пуи принёс первое очко сборной Франции в противостоянии с командой Италии в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Он в пяти партиях одолел Андреаса Сеппи со счётом 6:3, 6:2, 4:6, 3:6, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 50 минут. Люка 10 раз подал навылет, активно выиграл 35 очков и совершил 52 невынужденные ошибки. На счету его соперника 9 эйсов, 24 виннера и 58 неточностей.

Позднее на корт выйдут итальянец Фабио Фоньини и француз Жереми Шарди.

Кубок Дэвиса. Четвертьфинал

Италия — Франция — 0-1.