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Пуи вывел вперёд сборную Франции в матче с Италией в КД, одолев Сеппи

Пуи вывел вперёд сборную Франции в матче с Италией в КД, одолев Сеппи
Теннис / Кубок Дэвиса

Люка Пуи принёс первое очко сборной Франции в противостоянии с командой Италии в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Он в пяти партиях одолел Андреаса Сеппи со счётом 6:3, 6:2, 4:6, 3:6, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 50 минут. Люка 10 раз подал навылет, активно выиграл 35 очков и совершил 52 невынужденные ошибки. На счету его соперника 9 эйсов, 24 виннера и 58 неточностей.

Позднее на корт выйдут итальянец Фабио Фоньини и француз Жереми Шарди.

Кубок Дэвиса. Четвертьфинал
Италия — Франция — 0-1.

Кубок Дэвиса. Мировая группа 2018. 1/4 финала
06 апреля 2018 года, пятница. 12:35 МСК
Андреас
Сеппи
Люка
Пуи
3:6 2:6 6:4 6:3 1:6
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