Бертенс обыграла Корне и вышла в полуфинал в Чарльстоне

Голландская теннисистка Кики Бертенс вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне. 12-я ракетка соревнований одолела француженку Ализе Корне (14) со счётом 6:2, 7:5.

Продолжительность поединка составила 1 час 40 минут. Бертенс выполнила 1 подачу навылет, допустила 1 двойную ошибку и 7 раз взяла подачу своей соперницы. Статистика Ализе Корне — 0 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов из 4.

За выход в финал турнира Бертенс поспорит с представительницей США Мэдисон Кис (7). Матч состоится 7 апреля в 21:30 по московскому времени.