Поражение Касаткиной и победа Кис в обзоре четвертьфиналов турнира в Чарльстоне

Россиянка Дарья Касаткина (3) не сумела пробиться в полуфинал турнира категории Premier в Чарльстоне (США). Уроженка Тольятти проиграла представительнице Германии Юлии Гёргес (5) со счётом 4:6, 3:6.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

Американка Мэдисон Кис вышла в полуфинал турнира категории Premier в Чарльстоне. 7-я ракетка соревнований одолела свою соотечественницу Бернарду Перу со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 7:5.

Видеообзор матча доступен на«Чемпионате».

Теннисистка из Латвии Анастасия Севастова обеспечила себе место в полуфинале турнира категории Premier в Чарльстоне (США). 8-я ракетка соревнований обыграла представительницу Чехии Кристину Плишкову со счётом 6:4, 6:0.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

Голландская теннисистка Кики Бертенс вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне. 12-я ракетка соревнований одолела француженку Ализе Корне (14) со счётом 6:2, 7:5.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».