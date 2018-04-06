Касаткина: турнир в Чарльстоне занимает особое место в моём сердце

Россиянка Дарья Касаткина (3) побеседовала с журналистами после поражения от немки Юлии Гёргес (5) в четвертьфинале турнира категории Premier в Чарльстоне. Уроженка Тольятти не сумела защитить свой прошлогодний титул, который является единственным в её карьере.
«Я поняла, каково это — находиться под колоссальным давлением. Это был важный опыт, и я рада, что получила его в Чарльстоне. Сегодня мне не удалось пройти в полуфинал, но этот турнир занимает особое место в моём сердце», — приводит слова Касаткиной пресс-служба турнира в Чарльстоне.
Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул
Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.
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