Касаткина: турнир в Чарльстоне занимает особое место в моём сердце

Россиянка Дарья Касаткина (3) побеседовала с журналистами после поражения от немки Юлии Гёргес (5) в четвертьфинале турнира категории Premier в Чарльстоне. Уроженка Тольятти не сумела защитить свой прошлогодний титул, который является единственным в её карьере.



«Я поняла, каково это — находиться под колоссальным давлением. Это был важный опыт, и я рада, что получила его в Чарльстоне. Сегодня мне не удалось пройти в полуфинал, но этот турнир занимает особое место в моём сердце», — приводит слова Касаткиной пресс-служба турнира в Чарльстоне.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.