Бертенс: после вызова врача подсознательно боялась получить рецидив

Голландка Кики Бертенс оценила свою игру в четвертьфинале турнира в Чарльстоне, в котором она обыграла француженку Ализе Корне со счётом 6:2, 7:5.

«Я почувствовала боль в тазобедренном суставе, поэтому вызвала врача. Лечение помогло, но я подсознательно боялась получить рецидив, так что играла слишком осторожно. К счастью, тренер помог мне расслабиться и почувствовать уверенность. Очень надеюсь, что успею восстановиться к полуфиналу.

Матч с Кис получится очень трудным для меня, потому что Мэдисон невероятно сильно бьёт по мячу. Я постараюсь эффективно сыграть в обороне и достаточно агрессивно атаковать. Сейчас я просто очень рада, что вышла в полуфинал», — приводит слова Бертенс официальный сайт WТА.