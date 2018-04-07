Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис / Кубок Дэвиса /

Маю и Эрбер вывели Францию вперёд в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса

Маю и Эрбер вывели Францию вперёд в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса

Сборная Франции повела в счёте в матче четвертьфинала Мировой группы Кубка Дэвиса против Италии на выезде. Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер уверенно победили Симоне Болелли и Фабио Фоньини в трёх партиях — 6:4, 6:3, 6:1.

Матч продолжался 1 час 54 минуты. На счету французской пары 5 эйсов, 3 двойные ошибки, 25 ударов навылет, 29 невынужденных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10. Итальянцы выполнили 2 подачи навылет, допустили 3 двойные, 15 ударов навылет, 33 невынужденные и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

В первый день, напомним, Люка Пуи в пяти партиях победил Андреаса Сеппи, а Фабио Фоньини обыграл Жереми Шарди в четырёх сетах.

Кубок Дэвиса. Мировая группа 2018. 1/4 финала
07 апреля 2018 года, суббота. 15:00 МСК
Симоне
Болелли
Фабио
Фоньини
Пьер-Юг
Эрбер
Николя
Маю
4:6 3:6 1:6
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент