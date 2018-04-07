Маю и Эрбер вывели Францию вперёд в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса

Сборная Франции повела в счёте в матче четвертьфинала Мировой группы Кубка Дэвиса против Италии на выезде. Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер уверенно победили Симоне Болелли и Фабио Фоньини в трёх партиях — 6:4, 6:3, 6:1.



Матч продолжался 1 час 54 минуты. На счету французской пары 5 эйсов, 3 двойные ошибки, 25 ударов навылет, 29 невынужденных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10. Итальянцы выполнили 2 подачи навылет, допустили 3 двойные, 15 ударов навылет, 33 невынужденные и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.



В первый день, напомним, Люка Пуи в пяти партиях победил Андреаса Сеппи, а Фабио Фоньини обыграл Жереми Шарди в четырёх сетах.